Бахар Мурадова: Необходимо разработать новый план действий по борьбе с домашним насилием

В Азербайджане необходимо разработать новый план действий по борьбе с домашним насилием.

В Азербайджане необходимо разработать новый план действий по борьбе с домашним насилием.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на тренинге для юристов и судей.

Она подчеркнула, что домашнее насилие остается серьезной социальной проблемой.

"Основной правовой базой в этом вопросе является закон "О домашнем насилии". Однако важно предпринять больше мер. В шесть законов и пять указов, касающихся домашнего насилия, уже внесены изменения, которые можно назвать революционными", - сказала она.