Бахар Мурадова: Нельзя отрицать наличие некоторых проблем в сфере, связанной с НПО

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "После обретения Азербайджаном независимости были созданы все условия для неправительственных организаций, гражданских обществ, сформирована законодательная база".

Как сообщает Report, об этом заявила вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова на конференции на тему соответствия европейским стандартам законодательства и практики Азербайджана в сфере неправительственных организаций.

Она отметила, что Азербайджан добился создания независимой среды для функционирования неправительственных организаций: "Мы придаем особое значение и сотрудничеству с международными организациями. Несмотря на все это, нельзя отрицать наличие некоторых проблем в сфере, связанной с НПО. Какие-то недочеты могут быть. Правительство Азербайджана всегда открыто для критики. В рамках совместного проекта Евросоюза и Совета Европы "Диалог гражданского общества в Азербайджане" подготовлен отчет совместно с советом экспертов по законодательству НПО Конференции международных НПО Совета Европы. Там отмечены некоторые рекомендации".