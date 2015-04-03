Бахар Мурадова: Некоторые круги пытаются бросить тень на предстоящие I Европейские игры

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Некоторые международные круги проводят кампанию очернения против нашей страны, преследующую целью бросить тень на предстоящие в Азербайджане I Европейские игры.

Как сообщает Report, об этом 3 апреля заявила на встрече с находящейся в Азербайджане группой турецких журналистов вице-спикер парламента Бахар Мурадова.

По ее словам, данная кампания, в основном, проводится с помощью медиаструктур, находящихся в руках этих кругов.

"Очень жаль, что некоторые международные круги пытаются воспользоваться спортом, как политическим инструментом, и смешивают спорт с политикой. Это недопустимо. В то же время, проводимая против Азербайджана кампания очернения является неприемлемой. Думаю, наши СМИ должны сказать свое слово. В данном вопросе как азербайджанские, так и турецкие СМИ должны проявить активность и продемонстрировать совместную деятельность", - отметила Б.Мурадова.

Вице-спикер заявила, что, несмотря на все попытки, Азербайджан организует и проведет I Европейские игры на высоком уровне.