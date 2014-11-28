Бахар Мурадова: Наша задача - идти своим верным путем и до конца демонстрировать стойкость

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ “В настоящее время наши депутаты направляют в международные организации справедливые вопросы. Поэтому я считаю, что вместо того, чтобы задавать риторические вопросы, мы должны заниматься внутренними делами нашей страны. Потому что они все равно не смогут ответить на них". Как сообщает Report, об этом заявила вице-спикер Милли Меджлиса (ММ) Бахар Мурадова на сегодняшнем заседании ММ.

Она отметила, что международные организации заходят слишком далеко. "Наша задача - идти своим верным путем и до конца демонстрировать свою стойкость. Недавно М.Шульц сделал несколько заявлений. Мое внимание привлекло то, что каждый с сожалением утверждает, что в Азербайджане не осталось ни одного сторонника свободы. Я хочу задать им вопрос: кто является вашим сторонником - люди, подобные Лейле Юнус, или Азербайджан в целом? Мы видим в качестве партнера не М.Шульца, а Евросоюз. Я хочу им сказать - оставьте предвзятое отношение к Азербайджану. В ответ на их манипуляции в связи с арестом некоторых людей хочу отметить, что на это должны отреагировать соответствующие структуры и правоохранительные органы. В Азербайджане всегда придерживаются закона. Чьи-то интересы не должны отвлекать нас от занимаемой позиции."

В ответ на заявления Б. Мурадовой спикер О.Асадов сказал, ни в одной организации, которые считаются престижными, не осталось ни престижа, ни независимости. "Мы должны развивать межгосударственные отношения. Что касается международных организаций, мы не должны на них надеяться. Мы неоднократно будем подвергаться давлению, которое на нас оказывают, используя каждую возможность. Те, кто не стоят за национальную идею, являются предателями национальных интересов.”