Бахар Мурадова: Наша вера в победу на парламентских выборах велика

"Все юридические процедуры по роспуску Милли Меджлиса выполнены. Теперь будут введены в действие положения Избирательного кодекса".

Как передает Report, об этом журналистам заявила вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

По ее словам, все политические партии, включая партию "Ени Азербайджан", а также желающие испытать себя на этих выборах должны осуществлять деятельность согласно положениям Избирательного кодекса: "Как и всегда, мы готовы к этим выборам, и будем участвовать в них. Наша вера в победу велика. Партия "Ени Азербайджан" на внеочередных парламентских выборах будет представлена на самом высоком уровне, и победа вновь останется за нами".

Б.Мурадова подчеркнула, что несмотря на мажоритарную систему, политические партии сами будут определять своих кандидатов: "Поэтому мы ждем решения ПЕА о том, какие кандидаты будут участвовать в выборах. Каким бы ни было решение, к его исполнению примкнут все члены партии".