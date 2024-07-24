Бахар Мурадова: Наша работа направлена на активное участие женщин в парламентских выборах

Наша работа направлена на активное участие женщин в парламентских выборах.

Наша работа направлена на активное участие женщин в парламентских выборах.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Она отметила, что основная цель - содействие участию в избирательном процессе, изучение прав, а также использование активного и пассивного права женщин наравне с мужчинами:

"Мы проводим пропагандистскую компанию, чтобы женщины могли участвовать в выборах наравне с мужчинами совершенно свободно".