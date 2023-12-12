О нас

Бахар Мурадова: Гейдар Алиев воплотил в реальность мечту народа о независимой государственности

Бахар Мурадова: Гейдар Алиев воплотил в реальность мечту народа о независимой государственности Общенациональный лидер Гейдар Алиев воплотил в реальность мечту азербайджанского народа о независимой государственности.
Внутренняя политика
12 декабря 2023 г. 10:39
Бахар Мурадова: Гейдар Алиев воплотил в реальность мечту народа о независимой государственности

Общенациональный лидер Гейдар Алиев воплотил в реальность мечту азербайджанского народа о независимой государственности.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова заявила журналистам во время посещения могилы великого лидера Гейдара Алиева на Первой аллее почетного захоронения.

Она отметила, что сегодня день скорби не только для азербайджанцев, но и всего тюркского мира.

"Гейдар Алиев - самый выдающийся азербайджанец. Благодаря своей мудрой политике и поддержке народа Гейдар Алиев сумел преодолеть все трудности, которые преподнесло время нашему народу, и превратил тысячелетнюю мечту о независимой государственности в реальность", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: "Heydər Əliyev xalqımızın min illik müstəqil dövlətçilik arzusunu xəyaldan reallığa çevirib"

Другие новости из категории

Руководящий состав Министерства обороны посетил Аллею почетного захоронения
ФотоРуководящий состав Министерства обороны посетил Аллею почетного захоронения
12 декабря 2023 г. 11:06
Сотрудники СГБ посетили могилу Гейдара Алиева
ФотоСотрудники СГБ посетили могилу Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 10:52
ПЕА выдвинет кандидатуру Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах
ПЕА выдвинет кандидатуру Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах
12 декабря 2023 г. 10:43
Азербайджанский народ чтит память Гейдара Алиева
ФотоАзербайджанский народ чтит память Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 09:56
Лейла Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти великого лидера
Лейла Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти великого лидера
12 декабря 2023 г. 09:36
Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 09:35
Посол Турции в Азербайджане поделился публикацией о Гейдаре Алиеве
Посол Турции в Азербайджане поделился публикацией о Гейдаре Алиеве
12 декабря 2023 г. 08:58
На автомобильных дорогах Нахчывана завершена подготовка к зиме
ФотоНа автомобильных дорогах Нахчывана завершена подготовка к зиме
12 декабря 2023 г. 00:25
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 00:06
Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева прошло 20 лет
Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева прошло 20 лет
12 декабря 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi