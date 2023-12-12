Бахар Мурадова: Гейдар Алиев воплотил в реальность мечту народа о независимой государственности

Общенациональный лидер Гейдар Алиев воплотил в реальность мечту азербайджанского народа о независимой государственности.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев воплотил в реальность мечту азербайджанского народа о независимой государственности.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова заявила журналистам во время посещения могилы великого лидера Гейдара Алиева на Первой аллее почетного захоронения.

Она отметила, что сегодня день скорби не только для азербайджанцев, но и всего тюркского мира.

"Гейдар Алиев - самый выдающийся азербайджанец. Благодаря своей мудрой политике и поддержке народа Гейдар Алиев сумел преодолеть все трудности, которые преподнесло время нашему народу, и превратил тысячелетнюю мечту о независимой государственности в реальность", - сказала она.