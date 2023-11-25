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Бахар Мурадова: Гейдар Алиев смог привить любовь к Родине азербайджанской молодежи

Бахар Мурадова: Гейдар Алиев смог привить любовь к Родине азербайджанской молодежи 11:32
Внутренняя политика
25 ноября 2023 г. 12:05
Бахар Мурадова: Гейдар Алиев смог привить любовь к Родине азербайджанской молодежи

Гейдар Алиев смог привить любовь к Родине азербайджанской молодежи.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, выступая на марафоне по управлению "100 профессиональных лет", который проводится в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

По ее словам, азербайджанский народ высоко ценит заслуги общенационального лидера.

"Гейдар Алиев смог привить любовь к Азербайджану каждому молодому человеку страны. Сегодня страна находится в надежных руках. Пока существует независимый Азербайджан мы будем придерживаться наших ценностей и продолжать реализацию идей Гейдара Алиева", - сказала Мурадова.

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Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: "Heydər Əliyev Azərbaycan sevgisini hər bir gəncin qəlbinə köçürə bilib"

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