Бахар Мурадова: Гейдар Алиев смог привить любовь к Родине азербайджанской молодежи

Гейдар Алиев смог привить любовь к Родине азербайджанской молодежи.
Как сообщает Report, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, выступая на марафоне по управлению "100 профессиональных лет", который проводится в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.
По ее словам, азербайджанский народ высоко ценит заслуги общенационального лидера.
"Гейдар Алиев смог привить любовь к Азербайджану каждому молодому человеку страны. Сегодня страна находится в надежных руках. Пока существует независимый Азербайджан мы будем придерживаться наших ценностей и продолжать реализацию идей Гейдара Алиева", - сказала Мурадова.