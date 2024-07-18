Бахар Мурадова: Экосистема Карабаха постепенно восстанавливается

В результате реализации крупномасштабных проектов экосистема Карабаха постепенно восстанавливается.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на открытии конференции "Женщины в исламском мире: традиции и вызовы", проходящей в городе Шуша.

Председатель комитета отметила, что многолетняя оккупация со стороны Армении поставила под угрозу экологическую среду Карабаха и Восточного Зангезура.

"Разграбление региона, уничтожение флоры и фауны на этих землях оказало большое негативное влияние на экологическую ситуацию всего Кавказа. В рамках реализации программы "Большое возвращение" до сегодняшнего дня около 8 тыс. бывших вынужденных переселенцев вернулись в города Лачын, Физули, Шуша, Ходжалы и четыре села", - сказала Мурадова.



