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AОКП: В случае положительного ответа мы незамедлительно обеспечим доставку продовольственного груза жителям Ханкенди

AОКП: В случае положительного ответа мы незамедлительно обеспечим доставку продовольственного груза жителям Ханкенди ”В случае положительного ответа мы немедленно обеспечим доставку привезенного нами продовольственного груза жителям Ханкенди".
Внутренняя политика
4 сентября 2023 г. 13:56
AОКП: В случае положительного ответа мы незамедлительно обеспечим доставку продовольственного груза жителям Ханкенди

”В случае положительного ответа мы незамедлительно обеспечим доставку продовольственного груза жителям Ханкенди".

Об этом командированному в Агдам сотруднику Report сообщил вице-президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AОКП) Гафар Аскерзаде.

По его словам, проведены соответствующие переговоры с командованием российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана: "Положительного ответа от противоположной стороны пока нет. В случае положительного ответа мы незамедлительно отреагируем и обеспечим доставку продовольственного груза жителям Ханкенди. А после решения определенных технических вопросов, полной гарантии безопасности сотрудников AОКП, мы с привлечением специалистов проведем мониторинг и оценивание. То есть, мы будем выявлять, оценивать и помогать доставлять те продукты, в которых нуждаются жители Карабаха армянского происхождения”.

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