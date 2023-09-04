AОКП: В случае положительного ответа мы незамедлительно обеспечим доставку продовольственного груза жителям Ханкенди

”В случае положительного ответа мы немедленно обеспечим доставку привезенного нами продовольственного груза жителям Ханкенди".

”В случае положительного ответа мы незамедлительно обеспечим доставку продовольственного груза жителям Ханкенди".

Об этом командированному в Агдам сотруднику Report сообщил вице-президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AОКП) Гафар Аскерзаде.

По его словам, проведены соответствующие переговоры с командованием российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана: "Положительного ответа от противоположной стороны пока нет. В случае положительного ответа мы незамедлительно отреагируем и обеспечим доставку продовольственного груза жителям Ханкенди. А после решения определенных технических вопросов, полной гарантии безопасности сотрудников AОКП, мы с привлечением специалистов проведем мониторинг и оценивание. То есть, мы будем выявлять, оценивать и помогать доставлять те продукты, в которых нуждаются жители Карабаха армянского происхождения”.