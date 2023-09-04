AОКП: В случае положительного ответа мы незамедлительно обеспечим доставку продовольственного груза жителям Ханкенди

”В случае положительного ответа мы незамедлительно обеспечим доставку продовольственного груза жителям Ханкенди".
Об этом командированному в Агдам сотруднику Report сообщил вице-президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AОКП) Гафар Аскерзаде.
По его словам, проведены соответствующие переговоры с командованием российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана: "Положительного ответа от противоположной стороны пока нет. В случае положительного ответа мы незамедлительно отреагируем и обеспечим доставку продовольственного груза жителям Ханкенди. А после решения определенных технических вопросов, полной гарантии безопасности сотрудников AОКП, мы с привлечением специалистов проведем мониторинг и оценивание. То есть, мы будем выявлять, оценивать и помогать доставлять те продукты, в которых нуждаются жители Карабаха армянского происхождения”.