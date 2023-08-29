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Джейхун Мирзоев: Ведутся переговоры по доставке 40 тонн гумпомощи лицам армянского происхождения в Ханкенди

Джейхун Мирзоев: Ведутся переговоры по доставке 40 тонн гумпомощи лицам армянского происхождения в Ханкенди Российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана ведут переговоры с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца о доставке 40 тонн гуманитарной помощи проживающим в Ханкенди лицам армянского происхождения.
Внутренняя политика
29 августа 2023 г. 20:20
Джейхун Мирзоев: Ведутся переговоры по доставке 40 тонн гумпомощи лицам армянского происхождения в Ханкенди

Российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана ведут переговоры с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца о доставке 40 тонн гуманитарной помощи проживающим в Ханкенди лицам армянского происхождения.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев.

Он сказал, что сегодня вечером вопрос не будет решен: “Они взяли мой контактный номер и сказали, что свяжутся при получении информации”.

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Версия на азербайджанском языке AzQAC: "Xankəndidəki erməniəsilli şəxslərə 40 ton humanitar yardım çatdırılması ilə bağlı müzakirələr gedir"

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