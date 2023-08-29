Джейхун Мирзоев: Ведутся переговоры по доставке 40 тонн гумпомощи лицам армянского происхождения в Ханкенди

Российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана ведут переговоры с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца о доставке 40 тонн гуманитарной помощи проживающим в Ханкенди лицам армянского происхождения.

Российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана ведут переговоры с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца о доставке 40 тонн гуманитарной помощи проживающим в Ханкенди лицам армянского происхождения.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев.

Он сказал, что сегодня вечером вопрос не будет решен: “Они взяли мой контактный номер и сказали, что свяжутся при получении информации”.