Джейхун Мирзоев: Ведутся переговоры по доставке 40 тонн гумпомощи лицам армянского происхождения в Ханкенди

Российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана ведут переговоры с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца о доставке 40 тонн гуманитарной помощи проживающим в Ханкенди лицам армянского происхождения.
Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев.
Он сказал, что сегодня вечером вопрос не будет решен: “Они взяли мой контактный номер и сказали, что свяжутся при получении информации”.