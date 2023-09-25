Азиз Алекперли: Должен быть принят отдельный закон о статусе беженцев из Западного Азербайджана

Должен быть принят отдельный закон о статусе беженцев из Западного Азербайджана.

Должен быть принят отдельный закон о статусе беженцев из Западного Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли в ходе общественных слушаний на тему "Возвращение в Западный Азербайджан: Правовые аспекты", организованных комитетом Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Глава общины напомнил, что закон Азербайджанской Республики "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев" был подписан общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 21 мая 1999 года.

А.Алекперли добавил, что сегодня понятие "вынужденный переселенец" отправлено в архив истории: "По этой причине и с точки зрения адаптации к концепции возвращения в Западный Азербайджан считаю, что этот закон должен быть пересмотрен, должен быть принят отдельный закон о статусе беженцев из Западного Азербайджана".