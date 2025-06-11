Азиз Алекберли: Западный Азербайджан - исконная земля наших предков

Целью мероприятий Общины Западного Азербайджана в регионах является доненесение идеи "возвращения в Западный Азербайджан" до наших соотечественников на местах.

Целью мероприятий Общины Западного Азербайджана в регионах является доненесение идеи "возвращения в Западный Азербайджан" до наших соотечественников на местах.

Об этом северному бюро Report сказал председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли в своем заявлении в рамках конференции "Западный Азербайджан - наши исторические земли", проходившей 11 июня в Губе.

"Продолжаются мероприятия Общины Западного Азербайджана в регионах. Наше очередное мероприятие проходит в Губинском районе. Основная цель его проведения - донести идею "возвращения в Западный Азербайджан" до наших соотечественников на местах. Считаю, что это мероприятие также прошло великолепно. Мы рассказали участникам мероприятия правду о Западном Азербайджане и правах наших соотечественников. Такие мероприятия приближают нас еще на один шаг к нашим историческим землям. Следующее мероприятие пройдет 18 июня в Шабранском районе", - сообщил А.Алекберли.