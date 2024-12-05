Председатель общины: Мы привержены цели мирного возвращения на родные земли

Армения препятствует направлению ЮНЕСКО миссии для изучения культурного наследия Азербайджана.

Армения препятствует направлению ЮНЕСКО миссии для изучения культурного наследия Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли на II международной конференции на тему "Право на возвращение: продвижение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении" в Баку.

По его словам, восстановление справедливости и установление прочного мира в регионе возможно только путем признания и обеспечения права западных азербайджанцев на возвращение:

"Политика Армении по созданию моноэтнического общества противоречит богатым традициям этнического и религиозного разнообразия региона и его истории. Цель перечисления этих исторических фактов не в том, чтобы продолжать конфликт, а в том, чтобы объяснить отправную точку нашей борьбы за справедливость, мир и примирение. Мы привержены цели мирного возвращения на родные земли и уважаем нормы и принципы международного права".

Он отметил, что поддержка международного сообщества в этом процессе незаменима: "Восстановление справедливости и установление прочного мира в регионе возможно только при признании и обеспечении права на возвращение западных азербайджанцев. Поддержка международного сообщества в этом процессе незаменима".