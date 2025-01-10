Азиз Алекберли: Мировое сообщество ждут шокирующие сюрпризы о вандализме в отношении наследия азербайджанцев

Западный Азербайджан, будучи для азербайджанцев землей предков, - не просто географическая или административно-территориальная единица, это еще и древняя тюркская земля. Здесь формировались тысячелетняя история, культура и фольклор азербайджанского народа

Западный Азербайджан для азербайджанцев - земля предков, а не просто географическая или административно-территориальная единица. Здесь формировались тысячелетняя история, культура и фольклор азербайджанского народа. Община Западного Азербайджана (ОЗА) ведет большую работу по защите и восстановлению исторической справедливости, сохранению остающегося на территории современной Армении богатого наследия азербайджанцев.

О стратегии общины - Концепции возвращения в Западный Азербайджан, и проделанной за прошедший год работе в интервью Report рассказал председатель ОЗА, депутат Азиз Алекберли:

- Какие шаги предприняла ОЗА в 2024 году для восстановления и защиты культурного наследия тюрков в Западном Азербайджане?

- Община поэтапно реализует задачи, поставленные в Концепции возвращения, которая является основным документом ее деятельности. Естественно, это относится и к работе по восстановлению и защите культурного наследия в Западном Азербайджане. Мы неоднократно обращались по этому поводу к руководству ЮНЕСКО и даже добились распространения нашего обращения как официального документа ООН.

Но мы не считаем нашу задачу на этом выполненной. Мы хорошо знакомы с методами армянских националистов и западных государств, которые более 30 лет им покровительствовали, применяя двойные стандарты в вопросе оккупации территорий Азербайджана.

Уже завершены некоторые исследования и мониторинги в этом направлении, работа по другим вопросам продолжается. Наша стратегия четко определена: мы обязательно вернемся на землю наших предков мирным путем, при условии соблюдения безопасности. Могу сказать только одно – о вандализме армян узнают все, а их покровителей, как и самих армян, ждут шокирующие сюрпризы.

- Считаете ли вы возможным мирное возвращение в Западный Азербайджан, учитывая нынешнюю деструктивную позицию Армении и ее покровителей?

- Думаю, что ни руководство Армении, ни армянский народ не смогут воспрепятствовать возвращению беженцев из Западного Азербайджана в свои родные дома. Если противоположная сторона обеспечит наше мирное возвращение, это станет и их шансом сохранить свое место в регионе. Нет силы, способной остановить нас. Мы хотим вернуться мирным путем, поэтому не стоит вынуждать Азербайджан искать другие решения.

- Какую работу ведет община для противодействия региональной политике таких стран как Франция и США, которые пытаются препятствовать вашему возвращению на свою родину?

- На протяжении 30 лет Франция и США занимали враждебную позицию в отношении нашей страны и народа. Несмотря на это, Азербайджан, полагаясь исключительно на собственные силы, освободил свои суверенные территории от оккупации и разгромил 200-летнюю армянскую стратегию в регионе. Те, кто не смог помешать нам в этом, не смогут воспрепятствовать и другим нашим усилиям, включая возвращение в Западный Азербайджан. Это наше неотъемлемое право, закрепленное в международных документах, и оно будет реализовано!

- Что вы можете сказать о попытках представить азербайджанское культурное наследие на территории Западного Азербайджана как армянское и в целом о формировании азербайджанофобии в армянском обществе?

- Присвоение азербайджанского культурного наследия в Западном Азербайджане - это лишь малая часть армянской политики. Как исследователь армянских фамилий, я могу утверждать, что 70 процентов современных армянских фамилий имеют азербайджанско-тюркские корни, 25 процентов - связаны с христианскими и древними албанскими именами, а собственно армянских элементов насчитывается не более 5-10. Что касается арменизации наших памятников в Западном Азербайджане, то это попытки самообмана. В исторических источниках достаточно сведений о происхождении этих памятников и их принадлежности азербайджанскому народу. Формирование азербайджанофобии в армянском обществе - это результат воспитания, проводимого десятилетиями, если не веками. Однако эта идеология ожидаемо завела их в тупик.

- В годы оккупации армянская сторона утверждала, что мечеть Юхары Говхар Ага в Шуше принадлежит Армении. Сейчас похожая ситуация с Голубой мечетью. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.

- Голубая мечеть была построена иреванским правителем Гусейнали ханом Гаджаром в 1764 году. Она являлась центральной мечетью Иревана, и даже религиозные деятели в мечети на территории Иреванского и Нахчыванского ханств назначались отсюда. Мы располагаем огромным количеством документов о мечети и ее деятельности. Попытки армян представлять Голубую мечеть как "персидскую", смехотворны. Потому что именно в Иреване никогда не проживали персы. Отрицать, что население этих земель состояло из азербайджанских турок так же нелепо, как утверждения армян о том, что пророк Нух говорил по-армянски.

- Как вы объясните равнодушие мировых СМИ к вопросу возвращения в Западный Азербайджан?

- Основная причина такого отношения заключается в том, что Азербайджан, несмотря на сопротивление многих мировых держав, смог освободить свои земли, находившиеся под оккупацией в течение 30 лет, и восстановить суверенитет. Эти страны до сих пор не могут принять тот факт, что Азербайджан стал сильным государством, проводящим независимую политику и играющим значимую роль в регионе.

- Как вы оцениваете позицию посольства США в Баку, которое недавно уклонилось от ответов на вопросы о возможных действиях своей страны по защите культурного наследия азербайджанского народа в Армении?

- В этом нет ничего удивительного. Скорее, было бы удивительно, если посольство США ответило на такие вопросы. Что им было сказать? Признать, что вместо осуждения оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана на протяжении 30 лет они фактически поддерживали ее? Или заявить, что разрушение азербайджанского культурного наследия в Армении происходило на глазах у всего мира, а они предпочли игнорировать это? Возможно даже, что этим актам вандализма косвенно способствовали выделенные ими средства. Очевидно, что на такие признания они пойти не могут…

- Как вы оцениваете создание комиссии по Западному Азербайджану в Милли Меджлисе, и какие направления ее деятельности вы рассматриваете?

- Милли Меджлис всегда проявлял внимание к вопросу возвращения в Западный Азербайджан. В парламенте шесть раз проводились общественные слушания по этой теме, и мы выражаем благодарность спикеру и депутатам за их поддержку. Мы также высоко ценим создание Инициативной группы по возвращению в Западный Азербайджан. Это значительно поможет нам вынести этот вопрос на международную арену через парламентскую дипломатию. Мы уже сделали первые значимые шаги в этом направлении.