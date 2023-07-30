Ажиотаж Армении вокруг Хачатряна показывает, что эта страна поддерживает политику геноцида - МНЕНИЕ

Ажиотаж после ареста Вагифа Хачатряна показывает, что Армения поддерживает на государственном уровне преступную деятельность и политику геноцида.
Об этом в своем заявлении
По его словам, неоспоримым является тот факт, что армяне на всех этапах истории проводили политику геноцида против азербайджанского народа.
"В начале 90-х годов прошлого века наши пресловутые соседи, осуществляя злодеяния практически в каждом приграничном районе, совершили массовые убийства. Одно из таких преступлений было совершено в селе Мешали Ходжалинского района в 1991 году.
Как и подчеркивается в информации Генеральной прокуратуры Азербайджана, 22 декабря 1991 года члены незаконных армянских вооруженных формирований совершили геноцид и депортацию лиц азербайджанской национальности в селе Мешали Ходжалинского района, в том числе нанесли крупный материальный ущерб, уничтожив и повредив имущество, принадлежащее жителям села и государству", - подчеркнул В.Искендеров.
Он отметил, что Азербайджан, освободивший свою землю от вражеской оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны, также предпринимает устойчивые шаги по привлечению к ответственности организаторов и участников преступлений, совершенных против нашего народа.
"По уголовному делу, начатому в рамках вышеуказанных мер, следствием было установлено, что гражданин Азербайджанской Республики Хачатрян Вагиф Черкезович 1955 года рождения, проживавший в селе Мешали, вместе с другими лицами армянской национальности совершил убийство 25 человек азербайджанской национальности, в том числе были ранены 14 человек, а 358 азербайджанцев были изгнаны с мест их законного проживания. Кроме того, Вагиф Хачатрян вместе со своими сообщниками уничтожил и повредил имущество, принадлежащее государству и жителям села, причинив в общей сложности материальный ущерб в размере 5 миллионов 496 тысяч 900 манатов. Решением суда он был привлечен к следствию в качестве подозреваемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Он был объявлен в международный розыск 12 ноября 2013 года.
В результате проведенных розыскных мероприятий 29 июля 2023 года Вагиф Хачатрян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на погранично-пропускном пункте "Лачын" на азербайджано-армянской государственной границе при попытке выехать при посредничестве Международного комитета Красного Креста в Республику Армения под предлогом лечения", - сказал Вугар Искендеров.
Депутат добавил, что этот шаг вновь продемонстрировал всему миру решимость и волю Азербайджана.
"Во всяком случае ажиотаж армянской стороны после ареста преступника Вагифа Хачатряна, дает основания говорить о том, что эта страна на государственном уровне поддерживает преступность, политику геноцида. Но эти попытки тщетны. Любой, кто совершил преступление против нашего народа, рано или поздно будет привлечен к ответственности", - заключил В.Искендеров.