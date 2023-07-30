Ажиотаж Армении вокруг Хачатряна показывает, что эта страна поддерживает политику геноцида - МНЕНИЕ

Ажиотаж после ареста Вагифа Хачатряна показывает, что Армения поддерживает на государственном уровне преступную деятельность и политику геноцида.

Ажиотаж после ареста Вагифа Хачатряна показывает, что Армения поддерживает на государственном уровне преступную деятельность и политику геноцида.

Об этом в своем заявлении Report заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

По его словам, неоспоримым является тот факт, что армяне на всех этапах истории проводили политику геноцида против азербайджанского народа.

"В начале 90-х годов прошлого века наши пресловутые соседи, осуществляя злодеяния практически в каждом приграничном районе, совершили массовые убийства. Одно из таких преступлений было совершено в селе Мешали Ходжалинского района в 1991 году.

Как и подчеркивается в информации Генеральной прокуратуры Азербайджана, 22 декабря 1991 года члены незаконных армянских вооруженных формирований совершили геноцид и депортацию лиц азербайджанской национальности в селе Мешали Ходжалинского района, в том числе нанесли крупный материальный ущерб, уничтожив и повредив имущество, принадлежащее жителям села и государству", - подчеркнул В.Искендеров.

Он отметил, что Азербайджан, освободивший свою землю от вражеской оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны, также предпринимает устойчивые шаги по привлечению к ответственности организаторов и участников преступлений, совершенных против нашего народа.

"По уголовному делу, начатому в рамках вышеуказанных мер, следствием было установлено, что гражданин Азербайджанской Республики Хачатрян Вагиф Черкезович 1955 года рождения, проживавший в селе Мешали, вместе с другими лицами армянской национальности совершил убийство 25 человек азербайджанской национальности, в том числе были ранены 14 человек, а 358 азербайджанцев были изгнаны с мест их законного проживания. Кроме того, Вагиф Хачатрян вместе со своими сообщниками уничтожил и повредил имущество, принадлежащее государству и жителям села, причинив в общей сложности материальный ущерб в размере 5 миллионов 496 тысяч 900 манатов. Решением суда он был привлечен к следствию в качестве подозреваемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Он был объявлен в международный розыск 12 ноября 2013 года.

В результате проведенных розыскных мероприятий 29 июля 2023 года Вагиф Хачатрян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на погранично-пропускном пункте "Лачын" на азербайджано-армянской государственной границе при попытке выехать при посредничестве Международного комитета Красного Креста в Республику Армения под предлогом лечения", - сказал Вугар Искендеров.

Депутат добавил, что этот шаг вновь продемонстрировал всему миру решимость и волю Азербайджана.

"Во всяком случае ажиотаж армянской стороны после ареста преступника Вагифа Хачатряна, дает основания говорить о том, что эта страна на государственном уровне поддерживает преступность, политику геноцида. Но эти попытки тщетны. Любой, кто совершил преступление против нашего народа, рано или поздно будет привлечен к ответственности", - заключил В.Искендеров.