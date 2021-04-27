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"Азеркосмос" стал юридическим лицом публичного права

"Азеркосмос" стал юридическим лицом публичного права Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос)"
Внутренняя политика
27 апреля 2021 г. 12:01
Азеркосмос стал юридическим лицом публичного права

Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос)".

Как сообщает Report, указ направлен на развитие космической деятельности в Азербайджане, совершенствование механизмов управления, регулирования, координации и контроля в сфере космической деятельности.

Согласно указу, на базе открытого акционерного общества ”Азеркосмос“ создано юридическое лицо публичного права "Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос)" при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.

Агентство является правопреемником открытого акционерного общества “Азеркосмос”, права и обязанности, а также имущество общества переходят к агентству.

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