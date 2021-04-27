"Азеркосмос" стал юридическим лицом публичного права

Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос)"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос)".

Как сообщает Report, указ направлен на развитие космической деятельности в Азербайджане, совершенствование механизмов управления, регулирования, координации и контроля в сфере космической деятельности.

Согласно указу, на базе открытого акционерного общества ”Азеркосмос“ создано юридическое лицо публичного права "Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос)" при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.

Агентство является правопреемником открытого акционерного общества “Азеркосмос”, права и обязанности, а также имущество общества переходят к агентству.