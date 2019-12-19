 Наверх

Азербайджанская полиция перейдет на усиленный режим в связи с муниципальными выборами

Азербайджанская полиция перейдет на усиленный режим в связи с муниципа

Министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ о дополнительных мерах по охране правопорядка в связи с предстоящими 23 декабря 2019 года муниципальными выборами в Азербайджане.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, согласно приказу, для проведения выборов в условиях повышенной безопасности с 22 декабря по 23 декабря органы внутренних дел перейдут на усиленный режим работы. 

Для обеспечения общественного порядка в день выборов увеличат число пост-патрульных нарядов. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!