Азербайджанская полиция перейдет на усиленный режим в связи с муниципальными выборами

Министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ о дополнительных мерах по охране правопорядка в связи с предстоящими 23 декабря 2019 года муниципальными выборами в Азербайджане.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, согласно приказу, для проведения выборов в условиях повышенной безопасности с 22 декабря по 23 декабря органы внутренних дел перейдут на усиленный режим работы.

Для обеспечения общественного порядка в день выборов увеличат число пост-патрульных нарядов.