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Азербайджано-грузинская граница останется закрыта до следующего месяца

​Азербайджано-грузинская граница останется закрыта до следующего месяц

Согласно решению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 18 апреля 2020 года, в соответствии со статьей 25 Закона Азербайджанской Республики "О санитарно-эпидемиологической безопасности", особый карантинный режим, введенный в стране, был продлен до 00:00 4 мая 2020 года.

Как передает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Отмечается, что в связи с этим решение о временном закрытии государственной границы между Азербайджанской Республикой и Грузией продлено до 00:00 часов 4 мая 2020 года.

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