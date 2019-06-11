Михайлов: Азербайджан - важный инвестор для Северного Кавказа

Сотрудничество Азербайджана и России на Северном Кавказе является важным фактором в двусторонних отношениях. Как сообщает Report, об этом на круглом столе на тему российско-азербайджанские отношения на Кавказе заявил российский журналист, главный редактор портала "Аналитика Юга России" Евгений Михайлов.

"Азербайджано-российские отношения укрепились. Сотрудничество в регионе Северного Кавказа является важным фактором в двусторонних отношениях наших стран. Азербайджан является крайне важным и потенциальным инвестором для республик Северного Кавказа. Потому что, это страна экономически развитая и стабильная",- отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что азербайджано-российские отношения на Кавказе стимулируют также визиты глав республик в Азербайджан: "В последнее время, после того, как в регионе Северного Кавказа произведены серьезные кадровые изменения во власти, эти визиты участились. Есть большой потенциал для развития наших экономических связей".