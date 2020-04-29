Азербайджан продлил срок ограничения на въезд-выезд на госгранице

Срок ограничения на въезд-выезд на государственной границе Азербайджанской Республики продлен до 31 мая 2020 года.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.

В сообщении говорится:

"В настоящее время страны мира продолжают осуществление мер по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции (COVID-19). В рамках осуществляемых мер большинство государств приняли решение о введении временного ограничения на въезд и выезд на своих границах и отложили международные рейсы.

Проанализирована ситуация в мире в связи с пандемией COVID-19, и, за исключением грузовых и чартерных рейсов, с целью предотвращения распространения вируса на территории страны, срок ограничения на въезд и выезд наземным и воздушным путями на территории Азербайджанской Республики был продлен до 31 мая 2020 года".