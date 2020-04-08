Азербайджан поддерживает международные усилия в борьбе с коронавирусом

"Азербайджан активно поддерживает международные усилия в борьбе с коронавирусом, и политика Азербайджанской Республики всегда состояла из важной принципиальной позиции многосторонней дипломатии, глобальной солидарности, глобального сотрудничества”.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Поэтому и в сегодняшних условиях глобальной чрезвычайной ситуации Азербайджанская Республика, исходя из основополагающего принципа своей внешней политики, поддерживает сотрудничество и солидарность в международных отношениях. В качестве наглядного примера этого 2 апреля на Генассамблее ООН был выдвинут проект резолюции под названием "Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием". Азербайджанская Республика присоединилась к этой резолюции в качестве соавтора. Это наглядный пример усилий нашей страны на международном уровне и приверженности глобальной солидарности против этой беды", - сказал Х.Гаджиев.