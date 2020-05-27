Азербайджан передал Ирану 19 заключённых - ОФИЦИАЛЬНО

Министерство юстиции осуществляет эффективное международное сотрудничество.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минюста.

Было отмечено, что в рамках передовых правовых реформ под руководством президента Ильхама Алиева Минюст придает большое значение расширению международного правового сотрудничества.

Так выполняются обязательства в рамках 40 двусторонних соглашений, с Минюстами 33 стран имеется сотрудничества в рамках двусторонних соглашений и т.д.

В результате этого количество поступающих в министерство запросов по международной правовой помощи многократно возросло и в прошлом году достигло 20 тыс.

В рамках международного правового сотрудничества расширен охват выдачи заключенных. С рядом стран, в том числе с Россией, Украиной, Литвой, Ираном, Пакистаном и Китаем заключены договора в данной сфере, наша страна является участницей соответствующих конвенций Европы и СНГ.

За последние 5 лет 143 отбывающих наказание за рубежом наших сограждан возвращены в Азербайджан.

В рамках эффективного сотрудничества в правовой сфере между Минюстами Азербайджана и Ирана в дни празднования Рамазана, 27 мая, 19 иранских заключенных были переданы своей стране с соблюдением требований особого карантинного режима.