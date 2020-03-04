Азербайджан эвакуировал из Ирана 276 граждан

Обеспечивается возвращение в страну находящихся на территории Исламской Республики Иран граждан Азербайджана. В связи с этим регистрируются обращения, поступившие от находящихся в Иране наших граждан на "горячие линии" генконсульства в Тебризе и посольства Азербайджанской Республики в Тегеране.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабмине.

Отмечается, что возвращение наших граждан осуществляется через специальный коридор, действующий в определенное время на погранично-пропускном пункте. С этой целью прибывшие из Ирана в Астаринский погранично-пропускной пункт граждане обеспечиваются местом для временного пребывания и необходимыми условиями. По установленному графику на территорию Азербайджана перешли 276 человек.

Напомним, что возвращающиеся из Ирана граждане в обязательном порядке должны переждать 14-29-дневный карантин.

Всех граждан просят соблюдать требования карантинного режима.