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Азербайджан эвакуировал из Ирана 276 граждан

Азербайджан эвакуировал из Ирана 276 граждан

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Обеспечивается возвращение в страну находящихся на территории Исламской Республики Иран граждан Азербайджана. В связи с этим регистрируются обращения, поступившие от находящихся в Иране наших граждан на "горячие линии" генконсульства в Тебризе и посольства Азербайджанской Республики в Тегеране. 

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабмине. 

Отмечается, что возвращение наших граждан осуществляется через специальный коридор, действующий в определенное время на погранично-пропускном пункте. С этой целью прибывшие из Ирана в Астаринский погранично-пропускной пункт граждане обеспечиваются местом для временного пребывания и необходимыми условиями. По установленному графику на территорию Азербайджана перешли 276 человек.

Напомним, что возвращающиеся из Ирана граждане в обязательном порядке должны переждать 14-29-дневный карантин.

Всех граждан просят соблюдать требования карантинного режима. 

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