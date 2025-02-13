Азербайджану с конца 80-ых годов нанесен материальный ущерб на сумму свыше 13,4 млрд манатов - СУД

В 1980-2023 годах природе Азербайджана был нанесен материальный ущерб на сумму более 13,4 млрд манатов.

Природе Азербайджана с конца 80-ых годов 20 века и по 20 сентября 2023 года нанесен материальный ущерб на сумму более 13,4 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на судебном заседании по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в частности о пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и другим статьям.

Помощник генерального прокурора Азербайджана по особым поручениям Тугай Рагимли предоставил информацию о числе убитых и покушениях на убийство гражданских лиц и военнослужащих, а также об ущербе, нанесенном оборонному арсеналу азербайджанской армии, экологии и природе Азербайджана преступной организацией в ходе агрессивной войны со стороны Армении.

Было отмечено, что с конца 1980-х годов и до 20 сентября 2023 года экологии и природе на оккупированных территориях Азербайджана был нанесен материальный ущерб на сумму свыше 13,4 млрд манатов в результате уничтожения деревьев, кустарников и другой растительности, загрязнения водных источников, водоемов и водохранилищ, а также разрушения сельскохозяйственных угодий.

В 1988-2024гг в результате действий армянской стороны всего было преднамеренно убито 18 351 граждан Азербайджана, из них 3 тыс. 53 гражданских лица, 15 298 военнослужащих, включая 17 607 мужчин, 744 женщины, из них 401 ребенок, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 55 177 лицам, из них 3 710 гражданским лицам, 51 467 военнослужащим, в том числе 54 103 мужчинам, 1074 женщинам, из них 457 детям.