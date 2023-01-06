Азербайджанское общество демонстрирует политическое единство

32,5% респондентов отмечают наличие политического единства в азербайджанском обществе.

32,5% респондентов отмечают наличие политического единства в азербайджанском обществе.

Как сообщает Report, об этом говорят результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ).

ЦСИ провел опрос с целью оценки отношения общества к единству, целостности в азербайджанском обществе и с этой целью респондентам предлагалось ответить на соответствующий вопрос.

Согласно результатам, часть респондентов, 32,5%, охарактеризовали единство азербайджанского общества как политическое. Анализ показывает, что респонденты старше 65 лет (43,1%) разделяют эту позицию больше, чем 18-24-летние (17,4%).

Тот факт, что каждый третий опрошенный отметил фактор политического единства, свидетельствует о том, что в азербайджанском обществе с национально-этническим и религиозным разнообразием гражданская идентичность стоит выше всех других характеристик.