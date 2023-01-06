О нас

Азербайджанское общество демонстрирует политическое единство

Азербайджанское общество демонстрирует политическое единство 32,5% респондентов отмечают наличие политического единства в азербайджанском обществе.
Внутренняя политика
6 января 2023 г. 13:50
Азербайджанское общество демонстрирует политическое единство

32,5% респондентов отмечают наличие политического единства в азербайджанском обществе.

Как сообщает Report, об этом говорят результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ).

ЦСИ провел опрос с целью оценки отношения общества к единству, целостности в азербайджанском обществе и с этой целью респондентам предлагалось ответить на соответствующий вопрос.

Согласно результатам, часть респондентов, 32,5%, охарактеризовали единство азербайджанского общества как политическое. Анализ показывает, что респонденты старше 65 лет (43,1%) разделяют эту позицию больше, чем 18-24-летние (17,4%).

Тот факт, что каждый третий опрошенный отметил фактор политического единства, свидетельствует о том, что в азербайджанском обществе с национально-этническим и религиозным разнообразием гражданская идентичность стоит выше всех других характеристик.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cəmiyyətində siyasi birlik mövcuddur - SORĞU

Самое важное

Государственная политика направлена на улучшение социального благосостояния населения
Государственная политика направлена на улучшение социального благосостояния населения
6 января 2023 г. 13:59
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
5 января 2023 г. 19:24
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
5 января 2023 г. 14:55
Президент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта
ФотоПрезидент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта
5 января 2023 г. 14:46
Минздрав дал рекомендации родителям в связи с распространившимся среди детей вирусом
Минздрав дал рекомендации родителям в связи с распространившимся среди детей вирусом
5 января 2023 г. 12:58
МИД Азербайджана : Ереван хочет ввести в заблуждение международное сообщество
МИД Азербайджана : Ереван хочет ввести в заблуждение международное сообщество
4 января 2023 г. 13:25
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил штаб Сухопутных войск
ФотоМинистр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил штаб Сухопутных войск
3 января 2023 г. 14:12
В Иране казнят 19-летнего протестующего, слухи о замене казни на тюремный срок не подтвердились
В Иране казнят 19-летнего протестующего, слухи о замене казни на тюремный срок не подтвердились
3 января 2023 г. 13:29
Президент: Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет
Президент: Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет
1 января 2023 г. 00:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi