Азербайджанский омбудсмен осудила попытку российских миротворцев помешать акции на дороге Лачын-Шуша

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила информацию об акциях протеста, проводимых азербайджанскими активистами на дороге Лачын - Шуша.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила информацию об акциях протеста, проводимых азербайджанскими активистами на дороге Лачын - Шуша.

В информации, поступившей в Report из аппарата омбудсмена, говорится:

"В результате политики геноцида, оккупации, терроризма, проводимой Арменией на почве этнической ненависти к Азербайджану, в течение 30 лет наносился серьезный ущерб природе, биологическому разнообразию, флоре и фауне, водным ресурсам нашей страны, экологии оккупированных территорий в целом, экосистеме региона, было совершено международное экологическое преступление. Вымерли различные редкие виды растений и животных, остановка процесса саморегуляции в реках и озерах привела к превращению водоемов в губительную, мертвую зону для всего живого. Трансграничная река Охчучай на протяжении многих лет подвергалась сильному загрязнению на территории Армении, что отрицательно сказалось на качестве водных ресурсов реки Араз, второй по величине реки Южного Кавказа.

Хочу отметить, что экологический террор Армении против Азербайджана продолжается и сегодня. Незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджанской Республики, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, особенно на золотом месторождении в Гызылбулаге и медно-молибденовом - в Дямирли, влечет серьезные экологические последствия.

С сожалением хочу подчеркнуть, что делегация, состоящая из специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики и закрытого акционерного общества “AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не был проведен.

В связи с этим мы категорически осуждаем попытки российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, воспрепятствовать мирно проводимой в соответствии с международным и национальным законодательством акции членов гражданского общества, общественных активистов, призываем их действовать в соответствии с мандатом согласно условиям трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, Армении и России".