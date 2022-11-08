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Азербайджанский народ стал более сильным и гордым, сплотившись вокруг Ильхама Алиева

Азербайджанский народ стал более сильным и гордым, сплотившись вокруг Ильхама Алиева Азербайджан счастлив, что, сплотившись вокруг президента, победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, он одержал победу, возродился как нация и государство, и стал более гордым и сильным.
Внутренняя политика
8 ноября 2022 г. 13:25
Азербайджанский народ стал более сильным и гордым, сплотившись вокруг Ильхама Алиева

Азербайджан счастлив, что, сплотившись вокруг президента, победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, он одержал победу, возродился как нация и государство, и стал более гордым и сильным.

Об этом Report заявил заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по молодежи и спорту Адиль Алиев.

По его словам, каждый народ, нация, государство в своей истории сталкиваются с определенными вызовами: "Именно от ответов на вызовы зависит их дальнейшая судьба, успех или неудача, развитие или отсталость. Когда мы говорим "вызов", мы не имеем в виду какие-либо обычные проблемы, трудности или угрозы. Вызовы также испытывают на прочность идентичность и гордость нации. Вы можете быть сломлены, раздавлены и унижены перед лицом вызовов, но также можете стать более гордой, сильной и непоколебимой нацией".

A.Алиев подчеркнул, что следующий вызов, стоящий перед Азербайджаном, заключается в возвращении жителей на освобожденные от оккупации земли: "Марш победы, начавшийся еще в боях и окопах в Отечественной войне, теперь продолжается с настойчивостью и решимостью в области международной дипломатии, в деле восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Это подтверждается плотным и напряженным графиком зарубежных визитов президента Ильхама Алиева и деятельностью в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре. В этом смысле следует отметить визиты главы государства в Болгарию, Чехию, Россию, Кыргызстан, Казахстан, Грузию и Алжир, а также встречи и выступления в этих странах за последние несколько недель".

Депутат напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России в Сочи от 31 октября 2022 года отмечена важность заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном: "Сочинская декларация приурочена ко второй годовщине трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года. Заявление от 10 ноября было подписано в результате победы Азербайджана в Отечественной войне. Этой победой была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. В Сочинской декларации в качестве основного принципа еще раз подчеркивается взаимное признание территориальной целостности и неприкосновенности границ. Выступая на саммите Лиги арабских государств, президент Ильхам Алиев особо отметил, что Азербайджан своими силами положил конец 30-летней оккупации со стороны Армении и одержал победу. Глава государства подчеркнул, что насилие и зверства, совершенные Францией против Алжира, напомнили ему о преступлениях и зверствах Армении против Азербайджана и азербайджанцев".

Вице-спикер отметил, что возвращение в Джоджуг Марджанлы после апрельских боев 2016 года стало первой ласточкой Великого возвращения: "В умное село Агалы в Зангиланском районе уже вернулись первые жители. Великое возвращение уже началось. В Физули и Зангилане начали деятельность новые международные аэропорты. Строительство железной дороги Горадиз-Агбенд и железной дороги Барда-Агдам идет полным ходом. Дорога Победы и другие дороги сданы в эксплуатацию, строятся новые. Таким образом, Азербайджан возродился в День Победы, который стал кульминацией Отечественной войны".

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Версия на английском языке Azerbaijani people have become even stronger and prouder by uniting around Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə "dəmir yumruğ"a dönərək daha qürurlu və güclü olduğu üçün xoşbəxtdir" - RƏY

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