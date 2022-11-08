Азербайджанский народ стал более сильным и гордым, сплотившись вокруг Ильхама Алиева

Азербайджан счастлив, что, сплотившись вокруг президента, победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, он одержал победу, возродился как нация и государство, и стал более гордым и сильным.

Азербайджан счастлив, что, сплотившись вокруг президента, победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, он одержал победу, возродился как нация и государство, и стал более гордым и сильным.

Об этом Report заявил заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по молодежи и спорту Адиль Алиев.

По его словам, каждый народ, нация, государство в своей истории сталкиваются с определенными вызовами: "Именно от ответов на вызовы зависит их дальнейшая судьба, успех или неудача, развитие или отсталость. Когда мы говорим "вызов", мы не имеем в виду какие-либо обычные проблемы, трудности или угрозы. Вызовы также испытывают на прочность идентичность и гордость нации. Вы можете быть сломлены, раздавлены и унижены перед лицом вызовов, но также можете стать более гордой, сильной и непоколебимой нацией".

A.Алиев подчеркнул, что следующий вызов, стоящий перед Азербайджаном, заключается в возвращении жителей на освобожденные от оккупации земли: "Марш победы, начавшийся еще в боях и окопах в Отечественной войне, теперь продолжается с настойчивостью и решимостью в области международной дипломатии, в деле восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Это подтверждается плотным и напряженным графиком зарубежных визитов президента Ильхама Алиева и деятельностью в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре. В этом смысле следует отметить визиты главы государства в Болгарию, Чехию, Россию, Кыргызстан, Казахстан, Грузию и Алжир, а также встречи и выступления в этих странах за последние несколько недель".

Депутат напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России в Сочи от 31 октября 2022 года отмечена важность заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном: "Сочинская декларация приурочена ко второй годовщине трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года. Заявление от 10 ноября было подписано в результате победы Азербайджана в Отечественной войне. Этой победой была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. В Сочинской декларации в качестве основного принципа еще раз подчеркивается взаимное признание территориальной целостности и неприкосновенности границ. Выступая на саммите Лиги арабских государств, президент Ильхам Алиев особо отметил, что Азербайджан своими силами положил конец 30-летней оккупации со стороны Армении и одержал победу. Глава государства подчеркнул, что насилие и зверства, совершенные Францией против Алжира, напомнили ему о преступлениях и зверствах Армении против Азербайджана и азербайджанцев".

Вице-спикер отметил, что возвращение в Джоджуг Марджанлы после апрельских боев 2016 года стало первой ласточкой Великого возвращения: "В умное село Агалы в Зангиланском районе уже вернулись первые жители. Великое возвращение уже началось. В Физули и Зангилане начали деятельность новые международные аэропорты. Строительство железной дороги Горадиз-Агбенд и железной дороги Барда-Агдам идет полным ходом. Дорога Победы и другие дороги сданы в эксплуатацию, строятся новые. Таким образом, Азербайджан возродился в День Победы, который стал кульминацией Отечественной войны".