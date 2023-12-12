Азербайджанский народ чтит память Гейдара Алиева

Сегодня отмечается 20-ая годовщина со дня смерти Гейдара Алиева - архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа.

Сегодня отмечается 20-ая годовщина со дня смерти Гейдара Алиева - архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа.

Как сообщает Report, с утра 12 декабря представители азербайджанской общественности приходят на Аллею почетного захоронения, чтобы посетить могилу общенационального лидера и почтить его светлую память.

Среди них представители интеллигенции, общественные деятели, государственные служащие, молодежь, простые граждане из разных районов и городов Азербайджана.