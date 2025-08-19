О нас

19 августа 2025 г. 10:43
Азербайджанский национальный градостроительный форум в этом году пройдет в двух городах

В этом году Азербайджанский национальный градостроительный форум пройдет осенью в двух городах страны.

Как передает Report, данный вопрос обсуждался на встрече посла Азербайджана в Кении Султана Гаджиева с министром по вопросам земель, общественных работ, жилищного строительства и городского развития этой страны Элис Вахоме.

Сообщается, что III Азербайджанский национальный градостроительный форум пройдет 15–17 октября текущего года в Ханкенди и Баку.

Как сообщалось, II Азербайджанский национальный градостроительный форум на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством" проходил с 29 сентября по 2 октября. Его открытие состоялось в Зангилане. Цель форума заключалась в содействии обмену знаниями, формированию политики, привлечению общественности, наращиванию умений, а также поощрению сотрудничества и выработке стратегий для устойчивого городского развития.

В 2023 году форум проходил в городе Агдам.

Версия на английском языке Azerbaijan National Urban Forum to be held in two cities this year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan III Şəhərsalma Forumunun keçiriləcəyi tarix və şəhərlər açıqlanıb

