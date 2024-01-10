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Азербайджанский национальный форум НПО поддержал кандидатуру Ильхама Алиева

Азербайджанский национальный форум НПО поддержал кандидатуру Ильхама Алиева Азербайджанский национальный форум НПО принял заявление в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.
Внутренняя политика
10 января 2024 г. 12:30
Азербайджанский национальный форум НПО поддержал кандидатуру Ильхама Алиева

Азербайджанский национальный форум НПО принял заявление в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.

Как сообщает Report, заявление было принято на общереспубликанском форуме организации.

"Полностью поддерживаем политику президента Ильхама Алиева, который принес стране большие исторические победы. Продолжение этой политики является общим желанием и позицией каждого из нас. Мы с Вами, господин президент!", - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что внеочередные президентские выборы 7 февраля 2024 года отличаются от предыдущих выборов. "Они впервые будут организованы на всей суверенной территории нашей республики. Это большое историческое событие. Азербайджанский национальный форум НПО призывает граждан стать частью этого исторического процесса, принять активное участие в выборах в день голосования", - говорится в заявлении.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan National NGO Forum accepts statement of support for Ilham Aliyev in presidential elections
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Milli QHT Forumu Prezident seçkilərində İlham Əliyevə dəstək bəyanatı qəbul edib

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