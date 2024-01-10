Азербайджанский национальный форум НПО поддержал кандидатуру Ильхама Алиева

Азербайджанский национальный форум НПО принял заявление в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.

Азербайджанский национальный форум НПО принял заявление в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.

Как сообщает Report, заявление было принято на общереспубликанском форуме организации.

"Полностью поддерживаем политику президента Ильхама Алиева, который принес стране большие исторические победы. Продолжение этой политики является общим желанием и позицией каждого из нас. Мы с Вами, господин президент!", - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что внеочередные президентские выборы 7 февраля 2024 года отличаются от предыдущих выборов. "Они впервые будут организованы на всей суверенной территории нашей республики. Это большое историческое событие. Азербайджанский национальный форум НПО призывает граждан стать частью этого исторического процесса, принять активное участие в выборах в день голосования", - говорится в заявлении.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.