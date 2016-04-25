​Азербайджанский министр: Формирование инклюзивного общества является самым большим вызовом, стоящим перед обществом

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "Объявление 2016 года годом мультикультурализма в Азербайджане, где вне зависимости от национальной, религиозной и расовой принадлежности люди живут в гармонии и в условиях толерантности, в очередной раз показало приверженность к общечеловеческим ценностям. Формирование инклюзивного общества является самым большим вызовом, стоящим перед обществом".

Как сообщает Report, об этом на прошедшем в рамках 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН бизнес-симпозиуме заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, происходящие в последние годы в мире процессы, события в некоторых странах с непоколебимыми традициями толерантности, еще больше увеличивают актуальность вопроса: "Самая большая доля в формировании инклюзивных обществ приходится на долю частного бизнеса".

Министр отметил, что с точки зрения формирования инклюзивного общества одной из основных проблем является принятие обществом беженцев как полноценных членов общества, полная реализация их научного, экономического и творческого потенциала.