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Ильхам Алиев: Впереди нас ждет решение важных задач общенационального значения

Ильхам Алиев: Впереди нас ждет решение важных задач общенационального значения "Уверен, что встреча весны нашими соотечественниками за рубежом в свете идеологии азербайджанства еще больше укрепит в их сердцах чувство привязанности к нашей стране". Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента И
Внутренняя политика
18 марта 2022 г. 17:25
Ильхам Алиев: Впереди нас ждет решение важных задач общенационального значения

"Уверен, что встреча весны нашими соотечественниками за рубежом в свете идеологии азербайджанства еще больше укрепит в их сердцах чувство привязанности к нашей стране".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Ильхама Алиева азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

"Впереди нас ждет решение важных задач общенационального значения. Верю, что каждый из нас в атмосфере единения и солидарности с возрождающейся весной продемонстрирует решимость созидать, и мы успешно воплотим в жизнь наш план великого возвращения в Карабах", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani leader: "Solution of pivotal tasks of national importance awaiting us in the future”
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "İrəlidə bizi ümumxalq əhəmiyyətli mühüm vəzifələrin həlli gözləyir"

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