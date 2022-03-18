Ильхам Алиев: Впереди нас ждет решение важных задач общенационального значения

"Уверен, что встреча весны нашими соотечественниками за рубежом в свете идеологии азербайджанства еще больше укрепит в их сердцах чувство привязанности к нашей стране". Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента И

"Уверен, что встреча весны нашими соотечественниками за рубежом в свете идеологии азербайджанства еще больше укрепит в их сердцах чувство привязанности к нашей стране".



Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Ильхама Алиева азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

"Впереди нас ждет решение важных задач общенационального значения. Верю, что каждый из нас в атмосфере единения и солидарности с возрождающейся весной продемонстрирует решимость созидать, и мы успешно воплотим в жизнь наш план великого возвращения в Карабах", - подчеркнул глава государства.