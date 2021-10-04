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Президент: Подобной Победы не было в многовековой истории нашего народа

Президент: Подобной Победы не было в многовековой истории нашего народа Победа во Второй Карабахской войне – наша историческая победа. Подобной Победы не было в многовековой истории нашего народа. Весь народ объединился, чтобы завоевать эту победу, оказал поддержку нашей Армии, и Армия достойно выполнила приказы Верховного гл
Внутренняя политика
4 октября 2021 г. 17:35
Президент: Подобной Победы не было в многовековой истории нашего народа

Победа во Второй Карабахской войне – наша историческая победа. Подобной Победы не было в многовековой истории нашего народа. Весь народ объединился, чтобы завоевать эту победу, оказал поддержку нашей Армии, и Армия достойно выполнила приказы Верховного главнокомандующего.

Как передает Report, об этом президент, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал во время встречи с представителями общественности в Джебраильском районе.

"Хочу еще раз повторить, что мы, проявив героизм, самоотверженность, пролив кровь, отдав жизни, восстановили историческую справедливость, изгнали врага с наших земель, преподали врагу должный урок. Враг преклонил колени перед нами, поднял белый флаг, и впредь азербайджанский народ всегда будет жить как народ-победитель", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani leader: "Such Victory has never happened in centuries-old history of our people"
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Buna bənzər Qələbə xalqımızın çoxəsrlik tarixində olmayıb"

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