Президент Ильхам Алиев: Между Арменией и Азербайджаном должно быть мирное соглашение

"В течение тридцати лет наши города, села, мечети и кладбища целенаправленно разрушались армянами. Комплекс Имарет был разрушен и оскорблен армянами. Теперь некоторые из них говорят о будущем примирении".

"В течение тридцати лет наши города, села, мечети и кладбища целенаправленно разрушались армянами. Комплекс Имарет был разрушен и осквернен армянами. Теперь некоторые из них говорят о будущем примирении".

Как сообщает Report, об этом 13 февраля президент Ильхам Алиев заявил после ознакомления с ходом восстановительно-реставрационных работ в агдамской Джума мечети, проводимых Фондом Гейдара Алиева.

"Между Арменией и Азербайджаном должно быть мирное соглашение. Мирный договор должен быть подписан на основе взаимного признания территориальной целостности стран согласно нормам и принципам международного права. Я уже об этом говорил. Но азербайджанский народ никогда не должен забывать про злодеяния, совершенные на наших землях", - сказал президент.

Глава государства выразил уверенность, что работа, которая проводится сегодня, в том числе в области армейского строительства, еще больше укрепит Азербайджан и будет ответом реваншистским силам в Армении.

"Мы находимся на своей собственной земле. Мы вернулись на эту землю ценой крови и жизни шехидов. Мы крепко стоим на этой земле и будем жить на ней вечно. Карабах - это Азербайджан!", - заявил глава государства.