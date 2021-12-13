Президент: Весь мир был вынужден признать нашу историческую Победу

"Вы сами видели, в каком состоянии город Агдам. Теперь это видит весь мир. В Агдаме побывали и увидели разрушения уже тысячи человек – политики, депутаты, общественные деятели, журналисты, иностранные граждане".

"Вы сами видели, в каком состоянии город Агдам. Теперь это видит весь мир. В Агдаме побывали и увидели разрушения уже тысячи человек – политики, депутаты, общественные деятели, журналисты, иностранные граждане".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема членов футбольного клуба "Карабах", вышедших в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

"Минуло больше года с завершения войны. Говорит ли какая-либо европейская организация об этом ужасе, этой трагедии, этом фашизме? Нет! Умалчивают, словно и не было этого. Города Агдам нет, он полностью разрушен, разграблен и повсеместно заминирован. После окончания войны мы около 200 человек либо потеряли, либо они стали инвалидами, калеками. Хоть одна европейская организация осудила Армению за это? Нет! В период оккупации хоть одна европейская организация порицала Армению за этническую чистку, Ходжлаинский геноцид? Нет! Это истина, это реальность и, конечно, мы должны учитывать эту реальность, но никогда не мириться с ней. Как не мирились с оккупацией, с несправедливостью. Мы нарастили силу и нанесли врагу такой удар, что весь мир уже ничего не может сказать о нашей Победе, и весь мир был вынужден признать нашу историческую Победу. Потому что иного пути нет. Сила, воля, единство, солидарность и ответственность. В политике, жизни, спорте, я считаю, эти факторы принесут успех человеку, политику", - подчеркнул президент.