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Ильхам Алиев: Мы находимся на завершающей стадии подготовки к летним Олимпийским играм

Ильхам Алиев: Мы находимся на завершающей стадии подготовки к летним Олимпийским играм "Мы находимся на завершающей стадии подготовки к летним Олимпийским играм".
Внутренняя политика
9 января 2023 г. 19:14
Ильхам Алиев: Мы находимся на завершающей стадии подготовки к летним Олимпийским играм

"Мы находимся на завершающей стадии подготовки к летним Олимпийским играм".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев заявил 9 января на церемонии, посвященной спортивным итогам 2022 года.

"Отрадно, что сегодня есть все возможности для занятий спортом. В регионах было создано около 50 олимпийских спортивных комплексов, этот процесс продолжается. В то же время мы проводили самые престижные спортивные соревнования в городе Баку и будем впредь проводить новые соревнования. В нашей стране пройдут чемпионаты мира и Европы, уже проводились квалификационные турниры Олимпийских игр, и в будущем это не будет исключением. 2023 год станет решающим по многим параметрам. Поэтому вся наша спортивная общественность, министерство, Национальный олимпийский комитет, федерации, клубы, спортивные общества, конечно же, должны видеть главное направление в том, что Азербайджан подтвердил свою силу на летних Олимпийских играх", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani leader: 'We are in the final stage of preparations for the Summer Olympic Games'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Yay Olimpiya Oyunlarına hazırlığın son mərhələsindəyik"

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