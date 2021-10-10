Азербайджанский лидер: Фальшивы и история, и прошлое, и государственность Армении

"Армянская пропаганда и во время оккупации, и во время войны, и в поствоенный период была построена на лжи"

"Армянская пропаганда и во время оккупации, и во время войны, и в поствоенный период была построена на лжи. Фальшивы и их история, и прошлое, и государственность, и мифология. Просто мировое армянство создало в странах проживания такое ложное мнение, что якобы население Армении веками проживало здесь".

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

Президент Азербайджана отметил, что армяне были переселены в Гадрут из Ирана в XIX веке.

"Это знают все. До того времени армяне здесь не жили. Они фальсифицировали историю, а сегодня фальсифицируют нынешние реалии. Сколько лжи мы услышали от официальных органов Армении во время войны. От их Министерства обороны – наверное, им надо переименовать его в министерство лжи, - поступало столько лживой, абсурдной информации, что и мы, и международные эксперты просто поражались. В связи с Гадрутом эта ложь достигла пиковой точки, потому что освобождение Гадрута вызвало у Армении огромное морально-психологическое потрясение.

Во-первых, потому, что они считали, что азербайджанская армия никогда не сможет освободить Гадрут. Во-вторых, потому, что Гадрут являлся административным центром Гадрутского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, районным центром. Руководство Армении и армянская общественность увидели, что все земли являются для нас нашими – и Физули, и Джебраил, и Зангилан, и Гадрут, и Шуша, и Суговушан. Освобождение от оккупации жилых поселков, расположенных на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, показало Армении, что мы не остановимся до тех пор, пока Армения не обязуется вывести войска с наших земель. И мы не остановились. После того, как Армения была готова подписать акт о капитуляции, после того, как нам поступила информация об этом, мы сказали: да, останавливаемся, и остановились, остальные районы вернули политическим путем", - сказал глава государства.