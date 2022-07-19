Азербайджанский лидер: Армянское культурное наследие охраняется и в Баку, и в Карабахе

“После окончания войны были многочисленные визиты представителей посольств, политиков, председателей парламентов некоторых стран Европы, журналистов. Все они стали свидетелями полного уничтожения культурного наследия Азербайджана. Они не увидели ра

“После окончания войны были многочисленные визиты представителей посольств, политиков, председателей парламентов некоторых стран Европы, журналистов. Все они стали свидетелями полного уничтожения культурного наследия Азербайджана. Они не увидели разрушения какого-либо армянского культурного наследия. Напротив, армянское культурное наследие охраняется и в Баку, и в Карабахе".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегации во главе с председателем комитета Европарламента по внешним связям Дэвидом Макалистером.