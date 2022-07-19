Азербайджанский лидер: Армянское культурное наследие охраняется и в Баку, и в Карабахе

“После окончания войны были многочисленные визиты представителей посольств, политиков, председателей парламентов некоторых стран Европы, журналистов. Все они стали свидетелями полного уничтожения культурного наследия Азербайджана. Они не увидели разрушения какого-либо армянского культурного наследия. Напротив, армянское культурное наследие охраняется и в Баку, и в Карабахе".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегации во главе с председателем комитета Европарламента по внешним связям Дэвидом Макалистером.