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Азербайджанский лидер: Армянское культурное наследие охраняется и в Баку, и в Карабахе

Азербайджанский лидер: Армянское культурное наследие охраняется и в Баку, и в Карабахе “После окончания войны были многочисленные визиты представителей посольств, политиков, председателей парламентов некоторых стран Европы, журналистов. Все они стали свидетелями полного уничтожения культурного наследия Азербайджана. Они не увидели ра
Внутренняя политика
19 июля 2022 г. 13:41
Азербайджанский лидер: Армянское культурное наследие охраняется и в Баку, и в Карабахе
Ильхам Алиев

“После окончания войны были многочисленные визиты представителей посольств, политиков, председателей парламентов некоторых стран Европы, журналистов. Все они стали свидетелями полного уничтожения культурного наследия Азербайджана. Они не увидели разрушения какого-либо армянского культурного наследия. Напротив, армянское культурное наследие охраняется и в Баку, и в Карабахе".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегации во главе с председателем комитета Европарламента по внешним связям Дэвидом Макалистером.

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Версия на английском языке Azerbaijani leader: Armenian cultural heritage is protected both in Baku and Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Erməni mədəni irsi həm Bakıda, həm də Qarabağda mühafizə olunur"

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