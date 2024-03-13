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Азербайджанский и чешский вузы намерены внедрить программу двойного диплома

Азербайджанский и чешский вузы намерены внедрить программу двойного диплома Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта и Карлов университет Чехии намерены внедрить программу двойного диплома бакалавра и магистра.
Внутренняя политика
13 марта 2024 г. 19:39
Азербайджанский и чешский вузы намерены внедрить программу двойного диплома

Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта и Карлов университет Чехии намерены внедрить программу двойного диплома бакалавра и магистра.

Как сообщает Report, договоренность о работе в этом направлении была достигнута на встрече находящегося в Чехии ректора академии Фуада Гаджиева с ректором Карлова университета Миленой Краличковой.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества между вузами, возможности привлечения профессоров Карлова университета к процессу обучения в академии физической культуры и спорта Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Çexiya arasında ikili bakalavr, magistr proqramları hazırlanacaq

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