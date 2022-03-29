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Азербайджанский генерал призвал Армению воздержаться от реваншизма

Азербайджанский генерал призвал Армению воздержаться от реваншизма Заместитель начальника Службы госбезопасности Азербайджана, генерал-лейтенант Фуад Расулов, награжденный орденом "Зафар", сделал предупреждение руководству Армении.
Внутренняя политика
29 марта 2022 г. 11:24
Азербайджанский генерал призвал Армению воздержаться от реваншизма

Заместитель начальника Службы госбезопасности Азербайджана, генерал-лейтенант Фуад Расулов, награжденный орденом "Зафар", призвал руководство Армении воздержаться от идей реваншизма.

Как сообщает Report, предупреждение он озвучил в документальном фильме "Невидимые герои - СГБ", транслируемом в эфире Общественного телевидения.

"Вы ощутили мощь Азербайджана, Азербайджанской армии. Вы почувствовали, как народ, армия объединились вокруг главы государства в течение 44 дней, стали единой силой. Думаю, на сегодняшний день вы должны воздержаться от проведения каких-либо военных операций, озвучивания каких-либо реваншистских идей. Вы не должны забывать, что "Железный кулак" все еще делает свое дело и может продолжать", - заявил генерал.

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Версия на английском языке Azerbaijani general warns Armenia 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan generalı Ermənistana xəbərdarlıq edib

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