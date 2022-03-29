Азербайджанский генерал призвал Армению воздержаться от реваншизма

Заместитель начальника Службы госбезопасности Азербайджана, генерал-лейтенант Фуад Расулов, награжденный орденом "Зафар", сделал предупреждение руководству Армении.

Заместитель начальника Службы госбезопасности Азербайджана, генерал-лейтенант Фуад Расулов, награжденный орденом "Зафар", призвал руководство Армении воздержаться от идей реваншизма.

Как сообщает Report, предупреждение он озвучил в документальном фильме "Невидимые герои - СГБ", транслируемом в эфире Общественного телевидения.

"Вы ощутили мощь Азербайджана, Азербайджанской армии. Вы почувствовали, как народ, армия объединились вокруг главы государства в течение 44 дней, стали единой силой. Думаю, на сегодняшний день вы должны воздержаться от проведения каких-либо военных операций, озвучивания каких-либо реваншистских идей. Вы не должны забывать, что "Железный кулак" все еще делает свое дело и может продолжать", - заявил генерал.