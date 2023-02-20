Азербайджанские волонтеры продолжают помогать пострадавшим в результате землетрясения в Турции

За прошедшую неделю 100 азербайджанских волонтеров оказали услуги тысячам пострадавших, в том числе сотням детей в палаточных городках в Кахраманмараше, Хатае и Адыямане.

За прошедшую неделю 100 азербайджанских волонтеров оказали услуги тысячам пострадавших, в том числе сотням детей в палаточных городках в Кахраманмараше, Хатае и Адыямане.

Об этом Report сообщили в Молодежном фонде Азербайджана.

Молодые волонтеры регулярно выполняют работу по приему, сортировке, распределению продуктов питания, одежды, медикаментов и другой помощи, раздают пострадавшим воду и горячие напитки, доставляют помощь в различные кварталы. Волонтеры также посетили десятки сел и приняли активное участие в осуществлении гуманитарной деятельности. Они также оказывают психологическую поддержку сотням детей, чтобы помочь им пережить полученные травмы.

На прошлой неделе TRT, Sabah, AA, DHA и другие влиятельные турецкие медиа-структуры подготовили репортажи об азербайджанских добровольцах, широко освещая их деятельность в братской стране.