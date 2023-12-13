Азербайджанские волонтеры направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

Участники VI Форума солидарности волонтеров Азербайджана направили обращение президенту Ильхаму Алиеву.

Участники VI Форума солидарности волонтеров Азербайджана направили обращение президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемый господин президент,

Освобождение земель от оккупации, восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана было заветной мечтой каждого азербайджанца. Мы благодарим Вас за то, что Вы принесли нашему народу радость, осуществили эту мечту!

Мы, волонтеры Азербайджана, и впредь будем рядом с Вами - Верховным главнокомандующим в решении судьбоносных вопросов, стоящих перед нашим государством и народом. Мы готовы вместе с Вами шагать к новым победам!"