Азербайджанские волонтеры направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

Участники VI Форума солидарности волонтеров Азербайджана направили обращение президенту Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в обращении говорится:
"Уважаемый господин президент,
Освобождение земель от оккупации, восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана было заветной мечтой каждого азербайджанца. Мы благодарим Вас за то, что Вы принесли нашему народу радость, осуществили эту мечту!
Мы, волонтеры Азербайджана, и впредь будем рядом с Вами - Верховным главнокомандующим в решении судьбоносных вопросов, стоящих перед нашим государством и народом. Мы готовы вместе с Вами шагать к новым победам!"