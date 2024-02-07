Азербайджанские волонтеры наблюдают за внеочередными президентскими выборами

Азербайджанские волонтеры наблюдают за проходящими сегодня в стране внеочередными президентскими выборами.

Азербайджанские волонтеры наблюдают за проходящими сегодня в стране внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report, они наблюдают за ходом голосования в качестве представителей Союза волонтерских организаций Азербайджана в соответствии с избирательным законодательством.

Волонтеры проводят мониторинг внеочередных президентских выборов в городе Баку и регионах, а также на освобожденных территориях Азербайджана.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.