Азербайджанские военнослужащие находятся в Казахстане для участия в учениях "Объединение - 2024"

Азербайджанские военнослужащие находятся в Казахстане для участия в учениях "Объединение - 2024".

Как сообщает Report, согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, с 11 июля на учебном полигоне "Оймаша" Республики Казахстан и на мысе Токмак в акватории Каспийского моря будут проводиться оперативно-тактические командно-штабные учения "Объединение - 2024".

Группа военнослужащих подразделений коммандос Сухопутных войск, парашютно-десантная и поисково-спасательная группа Военно-воздушных сил, самолеты Су-25, а также сторожевые и десантные корабли Военно-морских сил, которые будут представлять страну на учениях, находятся в Казахстане.

Отметим, что совместные оперативно-тактические командно-штабные учения продлятся до 17 июля.

Селджан Заургызы