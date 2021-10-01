Азербайджанские ветераны обратились к президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня участники конференции "Встреча поколений", проведенной Организацией ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики, адресовали обращение президенту Азербайджана, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву

Сегодня участники конференции "Встреча поколений", проведенной Организацией ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики, адресовали обращение президенту Азербайджана, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Проведенная под вашим руководством и завершившаяся блестящей победой 44-дневная Отечественная война открыла новую страницу в жизни азербайджанского народа, полностью восстановила не только потерянные в результате армянской оккупации земли, но и присущее азербайджанскому народу достоинство, национальную гордость и веру в себя. Сегодня мировое сообщество, наблюдая за зверствами, совершенными армянскими вандалами на территориях Азербайджана в период оккупации, должно понять, с каким опасным общечеловеческим бедствием борется наше государство и осознать глобальную значимость победы Азербайджана в Отечественной войне.

Около 30 лет Азербайджан терпеливо участвовал в переговорах для мирного урегулирования конфликта. Переговоры при посредничестве Минской группы ОБСЕ не дали никакого результата. Конфликт был урегулирован благодаря Вашей воле и воле азербайджанского народа, на фоне чего новые разговоры сопредседателей о "переговорах" кажутся смехотворными и постыдными", - сказано в обращении.