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Азербайджанские пограничники задержали нарушителей госграницы

Азербайджанские пограничники задержали нарушителей госграницы Задержаны лица, нарушившие государственную границу. 29 сентября в 01:20 четыре гражданина Афганистана предприняли попытку пересечь государственную границу Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики, нарушив государственную грани
Внутренняя политика
30 сентября 2022 г. 11:39
Азербайджанские пограничники задержали нарушителей госграницы

29 сентября в 01:20 четыре гражданина Афганистана предприняли попытку пересечь государственную границу Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики, нарушив государственную границу в зоне пограничной заставы «Гёйтепе», расположенной вблизи села Гюльмамедли Джалилабадского района.

Как сообщает Report, пограничным отрядом Государственной пограничной службы были задержаны Рашид Абдулмунир Абдулхаюм, 1993 г.р., Реза Аджигзей Мухаммед, 2002 г.р., Тур Эмран Абдулсамад, 2002 г.р. и Бахтияр Мухаммедрасулафган Негмухаммед, 2003 г.р.

В ходе разбирательства было установлено, что задержанные лица намеревались эмигрировать в одну из европейских стран, перейдя госграницу из Ирана в Азербайджан, а затем в Российскую Федерацию.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət sərhədini pozan Əfqanıstan vətəndaşları saxlanılıb

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