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Азербайджанские пограничники раздали воду и сладости армянским жителям Карабаха

Азербайджанские пограничники раздали воду и сладости армянским жителям Карабаха Азербайджанские пограничники раздали воду и сладости армянским жителям Карабаха на пограничном пункте "Лачын"
Внутренняя политика
27 сентября 2023 г. 16:57
Азербайджанские пограничники раздали воду и сладости армянским жителям Карабаха

Азербайджанские пограничники раздали воду и сладости армянским жителям Карабаха на погранично-пропускном пункте "Лачын".

Об этом сообщает командированный в Лачын сотрудник Report.

В настоящее время на ППП существуют определенные задержки в проезде жителей армянского происхождения в направлении Армении. Поэтому азербайджанские пограничники раздают женщинам и детям воду, шоколад и сладости.

Отметим, что уезжающие из Ханкенди армянские жители беспрепятственно пересекают пограничный пункт "Лачын" на собственных автомобилях в направлении Армении.

Азербайджанские пограничники обеспечивают их безопасное и беспрепятственное передвижение, что в очередной раз свидетельствует о гуманности азербайджанской стороны.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani border guards distribute water and sweets to Armenian residents of Karabakh
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan sərhədçiləri Qarabağın erməniəsilli sakinlərinə su və şirniyyat paylayıb

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