Азербайджанские пограничники раздали воду и сладости армянским жителям Карабаха на погранично-пропускном пункте "Лачын".
Об этом сообщает командированный в Лачын сотрудник Report.
В настоящее время на ППП существуют определенные задержки в проезде жителей армянского происхождения в направлении Армении. Поэтому азербайджанские пограничники раздают женщинам и детям воду, шоколад и сладости.
Отметим, что уезжающие из Ханкенди армянские жители беспрепятственно пересекают пограничный пункт "Лачын" на собственных автомобилях в направлении Армении.
Азербайджанские пограничники обеспечивают их безопасное и беспрепятственное передвижение, что в очередной раз свидетельствует о гуманности азербайджанской стороны.