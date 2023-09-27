Азербайджанские пограничники раздали воду и сладости армянским жителям Карабаха

Азербайджанские пограничники раздали воду и сладости армянским жителям Карабаха на пограничном пункте "Лачын"

Азербайджанские пограничники раздали воду и сладости армянским жителям Карабаха на погранично-пропускном пункте "Лачын".

Об этом сообщает командированный в Лачын сотрудник Report.

В настоящее время на ППП существуют определенные задержки в проезде жителей армянского происхождения в направлении Армении. Поэтому азербайджанские пограничники раздают женщинам и детям воду, шоколад и сладости.

Отметим, что уезжающие из Ханкенди армянские жители беспрепятственно пересекают пограничный пункт "Лачын" на собственных автомобилях в направлении Армении.

Азербайджанские пограничники обеспечивают их безопасное и беспрепятственное передвижение, что в очередной раз свидетельствует о гуманности азербайджанской стороны.