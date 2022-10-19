Азербайджанские подростки чаще выбирают спортсменов в качестве образца для подражания

В итогам опроса, проведенного среди подростков Азербайджана, выяснилось, что 25% мальчиков считают образцом для подражания спортсменов, 8,6% - певцов.

В итогам опроса, проведенного среди подростков Азербайджана, выяснилось, что 25% мальчиков считают образцом для подражания спортсменов, 8,6% - певцов.

Как сообщает Report, об этом стало известно по итогам опроса общественного мнения, проведенного на тему "Место и роль детей в семейных и общественных отношениях в Азербайджане".

Из опрошенных девочек 8,6% считают певцов примером для подражания, 7,6% - ученых, 16% опрошенных мальчиков таковыми считают военных. Число мальчиков, видящих в качестве примера для подражания журналистов, составило 0,5%, девочек - 2,8%.

Опрос проводился среди 2400 респондентов в возрасте 12-16 лет.