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Азербайджанские подростки чаще выбирают спортсменов в качестве образца для подражания

Азербайджанские подростки чаще выбирают спортсменов в качестве образца для подражания В итогам опроса, проведенного среди подростков Азербайджана, выяснилось, что 25% мальчиков считают образцом для подражания спортсменов, 8,6% - певцов.
Внутренняя политика
19 октября 2022 г. 12:26
Азербайджанские подростки чаще выбирают спортсменов в качестве образца для подражания

В итогам опроса, проведенного среди подростков Азербайджана, выяснилось, что 25% мальчиков считают образцом для подражания спортсменов, 8,6% - певцов.

Как сообщает Report, об этом стало известно по итогам опроса общественного мнения, проведенного на тему "Место и роль детей в семейных и общественных отношениях в Азербайджане".

Из опрошенных девочек 8,6% считают певцов примером для подражания, 7,6% - ученых, 16% опрошенных мальчиков таковыми считают военных. Число мальчиков, видящих в качестве примера для подражания журналистов, составило 0,5%, девочек - 2,8%.

Опрос проводился среди 2400 респондентов в возрасте 12-16 лет.

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