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Азербайджанские НПО осудили минный террор Армении

Азербайджанские НПО осудили минный террор Армении НПО провело в Тартаре мероприятие по случаю гибели трех человек в результате взрыва мины, в котором еще раз решительно осудил минный террор Армении против гражданского населения.
Внутренняя политика
29 апреля 2023 г. 15:28
Азербайджанские НПО осудили минный террор Армении

НПО провело в Тертере мероприятие по случаю гибели трех человек в результате взрыва мины.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие Председатель Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азай Гулиев и руководители других институтов гражданского общества.

Азай Гулиев заявил, что Армения грубо нарушила положения трехстороннего заявления и не представила минные карты: "Армения пытается препятствовать восстановительно-строительным работам, проводимым в Карабахе с помощью минного террора. Только за 44 дня Отечественной войны жертвами мин стал 301 человек. Из них 57 человек погибли".

Выступивший на мероприятии ветеран Карабахской войны, журналист Рей Керимоглу предложил присвоить статус шехидов и ветеранов войны гражданским лицам, подорвавшимся на мине во время служебной деятельности в Азербайджане.

В заключение азербайджанскими НПО было направлено международному сообществу заявление о продолжении минного террора, совершенного Арменией против гражданских лиц Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan QHT-ləri Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı mina terrorunu pisləyib

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